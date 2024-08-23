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Яков Андреевич

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 26.06.1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Около 1692 г.р.

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Андрей Матвеевич

Мать: Ирина Павловна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1755

Жена: Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 26.06.1782

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