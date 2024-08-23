Яков Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 26.06.1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Андрей Матвеевич
Мать: Ирина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1755
Жена: Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Семён Яковлевич
Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна
Смерть
После 26.06.1782