Нил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле ?.03.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Яков
Мать: Прасковья Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Пелагея Ниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Софья Ниловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Агафья Петровна
Смерть
После ?.03.1816