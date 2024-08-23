Нил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После ?.03.1816

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1814 г.р.

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СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Яков

Мать: Прасковья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Пелагея Ниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Софья Ниловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Агафья Петровна

Смерть
После ?.03.1816

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