Шляховецкая Ципа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Шляховецкий Мендель Гершкович
Отец ребёнка: Шляховецкий Гершко Йосифович
Чигирин
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шляховецкий Хаим Гершкович
Отец ребёнка: Шляховецкий Гершко Йосифович
Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
02.02.1884
Сын: Шляховецкий Герш Гершкович
Отец ребёнка: Шляховецкий Гершко Йосифович
Смерть
Неизвестно