Шляховецкая Ципа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкая Ципа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Шляховецкий Мендель Гершкович

Отец ребёнка: Шляховецкий Гершко Йосифович

Чигирин
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шляховецкий Хаим Гершкович

Отец ребёнка: Шляховецкий Гершко Йосифович

Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
02.02.1884

Сын: Шляховецкий Герш Гершкович

Отец ребёнка: Шляховецкий Гершко Йосифович

Смерть
Неизвестно
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