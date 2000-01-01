Шляховецкий Хаим Гершкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляховецкий Хаим Гершкович

Шляховецкий Хаим Гершкович

avatar

Место рождения

Каменка, Елисаветград, Украина

Дата рождения

1870

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шляховецкий Гершко Йосифович

Мать: Шляховецкая Ципа

Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шляховецкий Мотл Хаимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляховецкая Елизавета Хаимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменка, Елисаветград, Украина
Смерть
1941
Каменка, Елисаветград, Украина
Причина смерти: Холокост
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close