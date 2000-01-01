Шляховецкий Хаим Гершкович
Место рожденияКаменка, Елисаветград, Украина
Дата рождения1870
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Шляховецкий Гершко Йосифович
Мать: Шляховецкая Ципа
Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шляховецкий Мотл Хаимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляховецкая Елизавета Хаимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Каменка, Елисаветград, Украина
Смерть
1941
Каменка, Елисаветград, Украина
Причина смерти: Холокост