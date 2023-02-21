Шляховецкий Гершко Йосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкий Гершко Йосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Шляховецкий Меир Йось Хаимович

Мать: Шляховецкая ?

Рождение ребёнка
1862

Сын: Шляховецкий Мендель Гершкович

Мать ребёнка: Шляховецкая Ципа

Чигирин
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шляховецкий Хаим Гершкович

Мать ребёнка: Шляховецкая Ципа

Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
02.02.1884

Сын: Шляховецкий Герш Гершкович

Мать ребёнка: Шляховецкая Ципа

Смерть
1884
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