Шляховецкий Гершко Йосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Шляховецкий Меир Йось Хаимович
Мать: Шляховецкая ?
Рождение ребёнка
1862
Сын: Шляховецкий Мендель Гершкович
Мать ребёнка: Шляховецкая Ципа
Чигирин
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шляховецкий Хаим Гершкович
Мать ребёнка: Шляховецкая Ципа
Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
02.02.1884
Сын: Шляховецкий Герш Гершкович
Мать ребёнка: Шляховецкая Ципа
Смерть
1884