Гладкий Григорий Назарович
Место рождения
Дата рождения14.01.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладкий Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Гладкая Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Григорьевна
Мать ребёнка: Гладкая Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладкая Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область