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Гладкий Григорий Назарович

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Место рождения

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.01.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939

Отец: Гладкий Назар Всеволодович

Мать: Гладкая Александра Михайловна

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладкий Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Гладкая Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Григорьевна

Мать ребёнка: Гладкая Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкая Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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