Гладкий Назар Всеволодович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.09.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гладкий Всеволод
Мать: Гладкая Авдотья
У Назара было 8 детей
Рождение ребёнка
03.06.1925
Мать ребёнка: Гладкая Александра Михайловна
Рождение ребёнка
29.07.1929
Дочь: Василюк Юлия Назаровна
Мать ребёнка: Гладкая Александра Михайловна
Рождение ребёнка
14.01.1939
Сын: Гладкий Григорий Назарович
Мать ребёнка: Гладкая Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Гладкий Валентин Назарович
Мать ребёнка: Гладкая Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладкий Артемий Всеволодович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.09.1944