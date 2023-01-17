Гладкий Назар Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладкий Назар Всеволодович

Гладкий Назар Всеволодович

avatar

Место рождения

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гладкий Всеволод

Мать: Гладкая Авдотья

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
У Назара было 8 детей
Рождение ребёнка
03.06.1925

Сын: Гладкий Михаил Назарович

Мать ребёнка: Гладкая Александра Михайловна

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.07.1929

Дочь: Василюк Юлия Назаровна

Мать ребёнка: Гладкая Александра Михайловна

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.01.1939

Сын: Гладкий Григорий Назарович

Мать ребёнка: Гладкая Александра Михайловна

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Гладкий Валентин Назарович

Мать ребёнка: Гладкая Александра Михайловна

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкая Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладкий Артемий Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
22.09.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close