Гладкая (Лупачева) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкая (Лупачева) Александра Михайловна

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Место рождения

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.05.1901

Дата смерти

02.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901

Отец: Лупачев Михаил Федорович

Мать: Лупачева Ульяна Егоровна

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.06.1925

Сын: Гладкий Михаил Назарович

Отец ребёнка: Гладкий Назар Всеволодович

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.07.1929

Дочь: Василюк Юлия Назаровна

Отец ребёнка: Гладкий Назар Всеволодович

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.01.1939

Сын: Гладкий Григорий Назарович

Отец ребёнка: Гладкий Назар Всеволодович

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Гладкий Валентин Назарович

Отец ребёнка: Гладкий Назар Всеволодович

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладкий Назар Всеволодович

Смерть
02.11.1985
Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
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