Гладкая (Лупачева) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.05.1901
Дата смерти02.11.1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901
Отец: Лупачев Михаил Федорович
Мать: Лупачева Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
03.06.1925
Отец ребёнка: Гладкий Назар Всеволодович
Рождение ребёнка
29.07.1929
Дочь: Василюк Юлия Назаровна
Отец ребёнка: Гладкий Назар Всеволодович
Рождение ребёнка
14.01.1939
Сын: Гладкий Григорий Назарович
Отец ребёнка: Гладкий Назар Всеволодович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Гладкий Валентин Назарович
Отец ребёнка: Гладкий Назар Всеволодович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1985