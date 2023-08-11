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Протасов Иван Поликарпович

Место рождения

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Протасов Поликарп Иванович

Мать: не указана

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протасова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Максимовна

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Полякова Анна Максимовна

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протасова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Максимовна

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протасов Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
1890

Жена: не указана

Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
1898

Сын: Протасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Полякова Анна Максимовна

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно

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