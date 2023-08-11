Протасов Иван Поликарпович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Протасов Поликарп Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протасова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Полякова Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протасова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1890
Жена: не указана
Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Полякова Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно