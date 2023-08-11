Протасов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Часовникова Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протасов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Часовникова Дарья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Часовникова Дарья Павловна
Рождение ребёнка
13.10.1928
Дочь: Протасова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Часовникова Дарья Павловна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Протасова Вера Петровна
Мать ребёнка: Часовникова Дарья Павловна
Смерть
Неизвестно