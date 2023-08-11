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Протасов Петр Иванович

Место рождения

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Протасов Иван Поликарпович

Мать: Полякова Анна Максимовна

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протасов Иван Петрович

Мать ребёнка: Часовникова Дарья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протасов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Часовникова Дарья Павловна

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часовникова Дарья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Протасов Петр Петрович

Мать ребёнка: Часовникова Дарья Павловна

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1928

Дочь: Протасова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Часовникова Дарья Павловна

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Протасова Вера Петровна

Мать ребёнка: Часовникова Дарья Павловна

Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно

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