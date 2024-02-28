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Полякова Анна Максимовна

Место рождения

Подмонастырская Слобода, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подмонастырская Слобода, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Протасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Протасов Иван Поликарпович

Подмонастырская Слобода, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протасова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Протасов Иван Поликарпович

Подмонастырская Слобода, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протасова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Протасов Иван Поликарпович

Подмонастырская Слобода, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протасов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Протасов Иван Поликарпович

Подмонастырская Слобода, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Иван Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Иван Поликарпович

Венчались в Христорождественской церкви г.Лебедяни
Смерть
Неизвестно
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