Полякова Анна Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Протасов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протасова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Протасов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протасова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Протасов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протасов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Протасов Иван Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Венчались в Христорождественской церкви г.Лебедяни
Смерть
Неизвестно