Клочков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

8

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
8

Отец: Клочков ?

Мать: Дорофеева (Мялик) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клочкова) Полина Андреевна

Мать ребёнка: Клочкова (Панова) Александра Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клочков Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Клочкова (Панова) Александра Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова (Панова) Александра Владимировна

Развод
Неизвестно

Жена: Клочкова Ольга

Бракосочетание
16.09.2011

Жена: Клочкова Ольга

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