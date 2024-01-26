Клочков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения8
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
8
Отец: Клочков ?
Мать: Дорофеева (Мялик) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клочкова) Полина Андреевна
Мать ребёнка: Клочкова (Панова) Александра Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клочкова (Панова) Александра Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Клочкова Ольга
Бракосочетание
16.09.2011
Жена: Клочкова Ольга