Клочков ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Дорофеева (Мялик) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорофеева (Мялик) Анна
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
8
Сын: Клочков Андрей
Мать ребёнка: Дорофеева (Мялик) Анна
Рождение ребёнка
12
Дочь: Винокурова (Клочкова) Светлана
Мать ребёнка: Дорофеева (Мялик) Анна
Смерть
Неизвестно