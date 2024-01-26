Клочков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Дорофеева (Мялик) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева (Мялик) Анна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
8

Сын: Клочков Андрей

Мать ребёнка: Дорофеева (Мялик) Анна

Рождение ребёнка
12

Дочь: Винокурова (Клочкова) Светлана

Мать ребёнка: Дорофеева (Мялик) Анна

Смерть
Неизвестно

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