Дорофеева (Мялик) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Мялик) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
8

Сын: Клочков Андрей

Отец ребёнка: Клочков ?

Рождение ребёнка
12

Дочь: Винокурова (Клочкова) Светлана

Отец ребёнка: Клочков ?

Рождение
29.07.1961

Отец: не указан

Мать: Дорофеева Анна Дмитриевна

Развод
Неизвестно

Муж: Клочков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков ?

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Александр Викторович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Образование
С 1975 по 1978
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
ст.Березовская, Волгоградская обл., Россия
Образование
С 1976 по 1978
г. Краснослободск (Среднеахтубинский район), Россия
Рождение ребёнка
24.09.1993

Дочь: (Дорофеева) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Дорофеев Александр Викторович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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