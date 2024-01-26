Дорофеева (Мялик) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
8
Сын: Клочков Андрей
Отец ребёнка: Клочков ?
Рождение ребёнка
12
Дочь: Винокурова (Клочкова) Светлана
Отец ребёнка: Клочков ?
Рождение
29.07.1961
Отец: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: Клочков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клочков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1975 по 1978
ст.Березовская, Волгоградская обл., Россия
Образование
С 1976 по 1978
г. Краснослободск (Среднеахтубинский район), Россия
Рождение ребёнка
24.09.1993
Дочь: (Дорофеева) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Дорофеев Александр Викторович