Клочкова (Панова) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Панова) Александра Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1981

Отец: Панов Владимир

Мать: Панова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клочкова) Полина Андреевна

Отец ребёнка: Клочков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клочков Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Клочков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Андрей

Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1987 по 1998
Рождение ребёнка
09.08.2003

Сын: Панов Максим

Отец ребёнка: не указан

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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