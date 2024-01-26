Клочкова (Панова) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1981
Отец: Панов Владимир
Мать: Панова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клочкова) Полина Андреевна
Отец ребёнка: Клочков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клочков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клочков Андрей
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1987 по 1998
Рождение ребёнка
09.08.2003
Сын: Панов Максим
Отец ребёнка: не указан
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область