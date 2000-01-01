Набатчикова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1936
Дочь: Корявец Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Набатчиков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набатчиков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Набатчиков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набатчиков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Набатчиков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немых Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Набатчиков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карандакова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Набатчиков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Набатчиков Василий
Смерть
Неизвестно