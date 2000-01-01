Корявец (Набатчикова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корявец (Набатчикова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1936

Отец: Набатчиков Василий

Мать: Набатчикова Дарья

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