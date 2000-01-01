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Корявец (Набатчикова) Ольга Васильевна
Корявец (Набатчикова) Ольга Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.07.1936
Пол
Женский
Отец
Набатчиков Василий
Мать
Набатчикова Дарья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1936
Отец:
Набатчиков Василий
Мать:
Набатчикова Дарья
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