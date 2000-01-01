Набатчиков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1936
Дочь: Корявец Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Набатчикова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набатчиков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Набатчикова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набатчиков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Набатчикова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немых Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Набатчикова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карандакова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Набатчикова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Набатчикова Дарья
Смерть
Неизвестно