Наверехова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Наверехов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Наверехов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Наверехов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Наверехов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858