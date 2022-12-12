Наверехова Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наверехова Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Наверехов Федор Иванович

Отец ребёнка: Наверехов Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Наверехов Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Наверехов Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Наверехов Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наверехов Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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