Наверехов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Наверехов Иван Федорович
Мать: Наверехова Агриппина
Бракосочетание
11.02.1850
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Федор Петров Хохлов | Иван Ширкин | Поручители по невесте | Моисей Ширкин
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Наверехова Феодосия Давидовна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Наверехов Филимон Федорович
Мать ребёнка: Наверехова Феодосия Давидовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно