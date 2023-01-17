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Наверехов Федор Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Наверехов Иван Федорович

Мать: Наверехова Агриппина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1850

Жена: Наверехова Феодосия Давидовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Федор Петров Хохлов | Иван Ширкин | Поручители по невесте | Моисей Ширкин
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Наверехова Феодосия Давидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Наверехов Филимон Федорович

Мать ребёнка: Наверехова Феодосия Давидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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