Золото Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1912
Дата смерти01.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912
Отец: Золото Василий Иванович
Мать: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь , м/к-1912г.лист-22,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-23.
Крещение
02.06.1912
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-22,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-23. | Godparents:Георгия Филиппова сын-Мануил и дочь Анастасия
Смерть
01.12.1937
Причина смерти: Репрессирован | Золото Василий Федорович (1910) Дата рождения: 1910 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Место проживания: г. Мариуполь Дата ареста: де... Показать все
Похороны
?.12.1937
Не известно