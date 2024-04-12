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Золото Федор Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.06.1912

Дата смерти

01.12.1937

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912

Отец: Золото Василий Иванович

Мать: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь , м/к-1912г.лист-22,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-23.
Крещение
02.06.1912
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-22,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-23. | Godparents:Георгия Филиппова сын-Мануил и дочь Анастасия
Смерть
01.12.1937
Причина смерти: Репрессирован | Золото Василий Федорович (1910) Дата рождения: 1910 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Место проживания: г. Мариуполь Дата ареста: де... Показать все
Похороны
?.12.1937
Не известно
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