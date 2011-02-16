Сгибнева Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1931
Дочь: Белова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.1938
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Михайлович
Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Селитьба
Смерть
Неизвестно