Сгибнева Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1931

Дочь: Белова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
18.08.1938

Сын: Сгибнев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Михайлович

Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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