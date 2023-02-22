Сгибнев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сгибнева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
18.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сгибнева Прасковья Григорьевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно