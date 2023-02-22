Сгибнев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнев Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
18.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Прасковья Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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