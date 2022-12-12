Черникова Полина Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1888
Сын: Черников Николай Семенович
Отец ребёнка: Черников Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Алексей Семенович
Отец ребёнка: Черников Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Черников Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно