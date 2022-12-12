Черникова Полина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова Полина Петровна

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Место рождения

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.03.1888

Сын: Черников Николай Семенович

Отец ребёнка: Черников Семен Иванович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Алексей Семенович

Отец ребёнка: Черников Семен Иванович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Черников Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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