Черников Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1888
Сын: Черников Николай Семенович
Мать ребёнка: Черникова Полина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Алексей Семенович
Мать ребёнка: Черникова Полина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Черникова Полина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно