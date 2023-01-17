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Черников Семен Иванович

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Место рождения

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черников Иван Петрович

Мать: Черникова Анастасия Васильевна

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.03.1888

Сын: Черников Николай Семенович

Мать ребёнка: Черникова Полина Петровна

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Алексей Семенович

Мать ребёнка: Черникова Полина Петровна

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Черникова Полина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Полина Петровна

Смерть
Неизвестно
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