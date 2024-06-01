Александра Андреевна ( Турышева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смерти19.01.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Турышева Аполинария Исааковна
Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Турышева Александра Исааковна
Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Турышев Григорий Исаакович
Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Турышев Константин Исаакович
Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Турышева Елена Исааковна
Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич
Восприемник
20.10.1867
у внучки Елизаветы Степановой
Восприемник
26.07.1887 ст.
у внкув Валентина Ивановича Турышева
Смерть
19.01.1896 ст.
от старости , в возрасте 71 года. Успенская церковь г.Иркутска ф.50, оп.12,д.21 стр.275.
Похороны
23.01.1896 ст.
на общем кладбище