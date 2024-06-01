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Александра Андреевна ( Турышева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

19.01.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турышев Исаак Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Турышев Иван Исаакович

Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Турышева Аполинария Исааковна

Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Турышева Александра Исааковна

Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Турышев Григорий Исаакович

Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Турышев Константин Исаакович

Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Турышева Елена Исааковна

Отец ребёнка: Турышев Исаак Васильевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Восприемник
20.10.1867
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
у внучки Елизаветы Степановой
Восприемник
26.07.1887 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
у внкув Валентина Ивановича Турышева
Смерть
19.01.1896 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
от старости , в возрасте 71 года. Успенская церковь г.Иркутска ф.50, оп.12,д.21 стр.275.
Похороны
23.01.1896 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
на общем кладбище

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