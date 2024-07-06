Шалахов Михаил 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шалахов Михаил

Место рождения

Россия, Владимирская губерния, Владимирский уезд, деревня Палашкино

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1801 г.р.

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Дмитрий

Мать: Дарья

Россия, Владимирская губерния, Владимирский уезд, деревня Палашкино
Бракосочетание
05.09.1850

Жена: Шалахова Мария

Рождение ребёнка
04.09.1855

Дочь: Парамонова (Шалахова) Анна

Мать ребёнка: Шалахова Мария

Россия, Владимирская губерния, Владимирский уезд, деревня Палашкино
Смерть
После 1860

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