Шалахов Михаил
Место рожденияРоссия, Владимирская губерния, Владимирский уезд, деревня Палашкино
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Россия, Владимирская губерния, Владимирский уезд, деревня Палашкино
Бракосочетание
05.09.1850
Жена: Шалахова Мария
Рождение ребёнка
04.09.1855
Дочь: Парамонова (Шалахова) Анна
Мать ребёнка: Шалахова Мария
Россия, Владимирская губерния, Владимирский уезд, деревня Палашкино
Смерть
После 1860