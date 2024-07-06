Парамонова (Шалахова) Анна
Место рожденияРоссия, Владимирская губерния, Владимирский уезд, деревня Палашкино
Дата рождения04.09.1855
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1855
Отец: Шалахов Михаил
Мать: Шалахова Мария
Россия, Владимирская губерния, Владимирский уезд, деревня Палашкино
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Романова (Парамонова) Наталия
Отец ребёнка: Парамонов Никита
Рождение ребёнка
10.03.1887
Сын: Парамонов Алексей
Отец ребёнка: Парамонов Никита
Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.1889
Дочь: Борисова (Парамонова) Мария
Отец ребёнка: Парамонов Никита
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шечкова (Парамонова) Анна
Отец ребёнка: Парамонов Никита
Смерть
1926