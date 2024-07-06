Парамонова (Шалахова) Анна 04.09.1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парамонова (Шалахова) Анна

Место рождения

Россия, Владимирская губерния, Владимирский уезд, деревня Палашкино

Дата рождения

04.09.1855

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1855

Отец: Шалахов Михаил

Мать: Шалахова Мария

Россия, Владимирская губерния, Владимирский уезд, деревня Палашкино
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Романова (Парамонова) Наталия

Отец ребёнка: Парамонов Никита

Рождение ребёнка
10.03.1887

Сын: Парамонов Алексей

Отец ребёнка: Парамонов Никита

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.1889

Дочь: Борисова (Парамонова) Мария

Отец ребёнка: Парамонов Никита

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шечкова (Парамонова) Анна

Отец ребёнка: Парамонов Никита

Смерть
1926

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