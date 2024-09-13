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Копылов Яков Дмитриевич

Место рождения

Голяткино

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Копылов Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монахова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Копылова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Монахова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1890

Дочь: Копылова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Монахова Татьяна Ивановна

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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