Копылов Яков Дмитриевич
Место рожденияГоляткино
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Копылов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Копылова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Монахова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1890
Дочь: Копылова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Монахова Татьяна Ивановна
Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно