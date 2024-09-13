Копылова Анна Яковлевна
Место рожденияГоляткино
Дата рождения1880
Дата смерти1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Копылов Яков Дмитриевич
Бракосочетание
07.04.1897
Муж: Пудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1897
Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1899
Дочь: Путкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1901
Дочь: Путкова Александра Петровна
Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович
Монахиня Емилия
Рождение ребёнка
26.03.1903
Дочь: Путкова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1905
Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1908
Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1908
Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1911
Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1911
Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1913
Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: Путкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович
Смерть
1924