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Копылова Анна Яковлевна

Место рождения

Голяткино

Дата рождения

1880

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Копылов Яков Дмитриевич

Мать: Монахова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
07.04.1897

Муж: Пудков Петр Иванович

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.05.1897

Сын: Путков Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1899

Дочь: Путкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1901

Дочь: Путкова Александра Петровна

Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович

Монахиня Емилия
Рождение ребёнка
26.03.1903

Дочь: Путкова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1905

Сын: Путков Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1908

Сын: Путков Николай Петрович

Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1908

Сын: Путков Николай Петрович

Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Путков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Путков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1913

Сын: Путкова Алексий Петрович

Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: Путкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Пудков Петр Иванович

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1924

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