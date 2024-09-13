Монахова Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Монахов Иван Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Копылова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Копылов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.02.1890
Дочь: Копылова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Копылов Яков Дмитриевич
Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно