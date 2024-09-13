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Монахова Татьяна Ивановна

Место рождения

Липовка, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Монахов Иван Степанович

Мать: не указана

Липовка, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Копылова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Копылов Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.02.1890

Дочь: Копылова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Копылов Яков Дмитриевич

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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