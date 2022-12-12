(Овсянникова) Анна Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Овсянникова) Анна Лаврентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

03.09.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1904

Муж: Сапрыкин Алексей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Сапрыкин Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1907

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
03.09.1907
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от холеры | Михайло-Архангельская церковь
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