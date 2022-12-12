(Овсянникова) Анна Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти03.09.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1904
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1905
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1907
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
03.09.1907
Причина смерти: от холеры | Михайло-Архангельская церковь