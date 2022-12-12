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Сапрыкин Алексей Михайлов

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886

Отец: Сапрыкин Михаил Евфимов

Мать: Сапрыкина Мария Федорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
14.01.1904

Жена: Анна Лаврентьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Сапрыкин Стефан Алексеев

Мать ребёнка: Анна Лаврентьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1907

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Лаврентьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
10.02.1908

Жена: Сапрыкина Евфимия Павлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.02.1909

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Павлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.05.1910

Сын: Сапрыкин Василий Алексеев

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Павлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.01.1914

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Павлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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