Сапрыкин Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рождения20.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886
Отец: Сапрыкин Михаил Евфимов
Мать: Сапрыкина Мария Федорова
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
14.01.1904
Жена: Анна Лаврентьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1905
Мать ребёнка: Анна Лаврентьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1907
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Лаврентьева
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
10.02.1908
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.02.1909
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Павлова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.05.1910
Сын: Сапрыкин Василий Алексеев
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Павлова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.01.1914
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Павлова
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно