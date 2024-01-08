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Кузнецова Евдокия Васильевна

Место рождения

Пригон, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригон, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Уличева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Федорова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кузнецов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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