Кузнецов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Иван Иванович

Кузнецов Иван Иванович

Место рождения

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Уличева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Федорова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кузнецов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна

Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1931
Юфимово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.