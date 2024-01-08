Кузнецов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Уличева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Федорова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кузнецов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Васильевна
Смерть
1931