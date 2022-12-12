Корягин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягин Михаил Александрович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Корягин Александр Ефимович

Мать: Корягина Татьяна Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1940
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