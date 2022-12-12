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Корягин Михаил Александрович
Корягин Михаил Александрович
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
1920
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Корягин Александр Ефимович
1885 г.р.
Мать
Корягина (Тихонычева-Левина) Татьяна Михайловна
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Корягин Александр Ефимович
Мать:
Корягина Татьяна Михайловна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1940
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