Корягина (Тихонычева-Левина) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.12.1884
Дата смерти01.05.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1884
Бракосочетание
10.05.1904 ст.
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Хижина Нина Александровна
Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
08.08.1908
Дочь: Табунова Анна Александровна
Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Булыгина Евгения Александровна
Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
24.07.1911
Дочь: Корягина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
25.10.1913
Дочь: Цветкова Александра Александровна
Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Корягин Александр Александрович
Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Корягин Николай Александрович
Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Корягин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
07.11.1922
Сын: Корягин Иван Александрович
Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
23.11.1924
Дочь: Гриценко Мария Александровна
Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович
Смерть
01.05.1973