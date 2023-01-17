Корягина (Тихонычева-Левина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина (Тихонычева-Левина) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Лобково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

24.12.1884

Дата смерти

01.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1884

Отец: Тихонычев Михаил Федорович

Мать: Тихонычева Пелагея Захаровна

Лобково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
10.05.1904 ст.

Муж: Корягин Александр Ефимович

Лобково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Хижина Нина Александровна

Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
08.08.1908

Дочь: Табунова Анна Александровна

Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович

Лобково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Булыгина Евгения Александровна

Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович

Лобково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1911

Дочь: Корягина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович

Лобково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1913

Дочь: Цветкова Александра Александровна

Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Корягин Александр Александрович

Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович

Лобково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Корягин Николай Александрович

Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович

Лобково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Корягин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1922

Сын: Корягин Иван Александрович

Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.11.1924

Дочь: Гриценко Мария Александровна

Отец ребёнка: Корягин Александр Ефимович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
01.05.1973
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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