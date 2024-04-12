Пищугина (Горемыкина) Надежда Ильинична
Место рождения
Дата рождения27.09.1903
Дата смерти21.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1903
Рождение ребёнка
13.12.1923
Сын: Пищугин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пищугин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1928
Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1930
Сын: Пищугин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1933
Дочь: Пищугина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович
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Рождение ребёнка
17.12.1941
Сын: Пищугин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1975