Пищугина (Горемыкина) Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищугина (Горемыкина) Надежда Ильинична

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Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.09.1903

Дата смерти

21.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1903

Отец: Горемыкин Илья Власиевич

Мать: Горемыкина Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.12.1923

Сын: Пищугин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Пищугин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1928

Сын: Пищугин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1930

Сын: Пищугин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1933

Дочь: Пищугина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1941

Сын: Пищугин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищугин Василий Иванович

Смерть
21.01.1975
Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
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