Горемыкин Илья Власиевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
24.10.1885 ст.
Дочь: Кириллова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
12.10.1887 ст.
Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Горемыкина Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
04.05.1896 ст.
Дочь: Горемыкина Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Горемыкина Парасковья Ильинична
Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
31.10.1900 ст.
Дочь: Башаева Матрена Ильинична
Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Пищугина Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна
Смерть
Неизвестно