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Горемыкин Илья Власиевич

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Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Горемыкин Влас Яковлевич

Мать: Горемыкина Марина Васильевна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1885 ст.

Дочь: Кириллова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.10.1887 ст.

Сын: Горемыкин Андрей Ильич

Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Горемыкин Георгий Ильич

Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Горемыкина Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1896 ст.

Дочь: Горемыкина Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Горемыкина Парасковья Ильинична

Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.10.1900 ст.

Дочь: Башаева Матрена Ильинична

Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Пищугина Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Горемыкина Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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