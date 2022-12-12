Назар Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Иванов Василий
Мать: Анна
Бракосочетание
03.07.1825
Жена: Фекла Иванова
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1829
Сын: Симеон
Мать ребёнка: Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Фекла Иванова
Рождение ребёнка
30.08.1836
Сын: Назаров Александр
Мать ребёнка: Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Герасим
Мать ребёнка: Фекла Иванова
Смерть
Неизвестно