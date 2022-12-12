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Назар Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Иванов Василий

Мать: Анна

Бракосочетание
03.07.1825

Жена: Фекла Иванова

Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Симеон

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1836

Сын: Назаров Александр

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Герасим

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно
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