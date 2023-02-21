(Максимова) Фекла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Максимова) Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1808

Дата смерти

14.06.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1825

Муж: Назар Васильев

Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.04.1829

Сын: Симеон

Отец ребёнка: Назар Васильев

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1830

Дочь: Елизавета Назарова

Отец ребёнка: Назар Васильев

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1833

Дочь: Евдокия Назарова

Отец ребёнка: Назар Васильев

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1836

Сын: Назаров Александр

Отец ребёнка: Назар Васильев

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1843

Сын: Герасим Назаров

Отец ребёнка: Назар Васильев

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Смерть
14.06.1871
Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд