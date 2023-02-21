(Максимова) Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1808
Дата смерти14.06.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1825
Муж: Назар Васильев
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.04.1829
Сын: Симеон
Отец ребёнка: Назар Васильев
Рождение ребёнка
30.08.1830
Дочь: Елизавета Назарова
Отец ребёнка: Назар Васильев
Рождение ребёнка
24.02.1833
Дочь: Евдокия Назарова
Отец ребёнка: Назар Васильев
Рождение ребёнка
30.08.1836
Сын: Назаров Александр
Отец ребёнка: Назар Васильев
Рождение ребёнка
26.02.1843
Сын: Герасим Назаров
Отец ребёнка: Назар Васильев
Смерть
14.06.1871