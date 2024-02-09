Бойко Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бойко Сергей Митрофанович
Работа или профессия
Неизвестно
Главбух в строительной компании
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1975
Рождение ребёнка
20.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Сергей Митрофанович
Смерть
2006
Причина смерти: ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ