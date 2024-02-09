Бойко Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойко Раиса Ивановна

Бойко Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Бойко Сергей Митрофанович

Работа или профессия
Неизвестно
Главбух в строительной компании
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1975

Муж: Бойко Сергей Митрофанович

Рождение ребёнка
20.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Сергей Митрофанович

Смерть
2006
Причина смерти: ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.