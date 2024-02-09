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Бойко Сергей Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Бойко Раиса Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1975

Жена: Бойко Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Раиса Ивановна

Смерть
2004
Причина смерти: ПОВЕСИЛСЯ

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