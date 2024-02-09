Бойко Сергей Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бойко Раиса Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1975
Жена: Бойко Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Раиса Ивановна
Смерть
2004
Причина смерти: ПОВЕСИЛСЯ