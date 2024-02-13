Порфирий Петров
Место рождения
Дата рождения09.11.1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1808 ст.
Отец: Петр Кузьмин
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
22.09.1832 ст.
Сын: Харитон Порфирьев
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
30.08.1836 ст.
Дочь: Марфа Порфирьева
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Бракосочетание
12.02.1840 ст.
Жена: Аксинья Федорова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно