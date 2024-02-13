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Порфирий Петров

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.11.1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1808 ст.

Отец: Петр Кузьмин

Мать: Анна Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
22.09.1832 ст.

Сын: Харитон Порфирьев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.08.1836 ст.

Дочь: Марфа Порфирьева

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.02.1840 ст.

Жена: Аксинья Федорова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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