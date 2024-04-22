Самсон Петров
Место рождения
Дата рождения27.06.1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1811 ст.
Отец: Петр Кузьмин
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
08.08.1831 ст.
Дочь: Евдокия Самсонова
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
11.11.1845 ст.
Сын: Александр Самсонов
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Алексеева
Смерть
Неизвестно