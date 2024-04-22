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Самсон Петров

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.06.1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1811 ст.

Отец: Петр Кузьмин

Мать: Анна Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
С 1830 ст.

Жена: не указана

Отдан в рекруты, в 1830 году
Рождение ребёнка
08.08.1831 ст.

Дочь: Евдокия Самсонова

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1845 ст.

Сын: Александр Самсонов

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Алексеева

Смерть
Неизвестно
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