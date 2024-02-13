Аксинья Федорова
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1838 ст.
Муж: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
03.12.1838 ст.
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.02.1840 ст.
Муж: Порфирий Петров
Смерть
Неизвестно