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Аксинья Федорова

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.
1808 г.р.

Дети

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.02.1838 ст.

Муж: Иван Дмитриев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.12.1838 ст.

Сын: Антон Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.02.1840 ст.

Муж: Порфирий Петров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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