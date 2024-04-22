Егор (Георгий) Иванов
Место рождения
Дата рождения02.04.1847 ст.
Дата смерти12.04.1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1847 ст.
Отец: Иван Акимов
Мать: Елена Сергеева
Крещение
03.04.1847 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Матрена Акимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1847 ст.
Причина смерти: от неизвестной болезни
Похороны
15.04.1847 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя