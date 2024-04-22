Елена Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Сергеева

Елена Сергеева

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
24.10.1843 ст.

Муж: Иван Акимов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №22 Госпожи Гессе сельца Таболова крестьянина Акима Симеонова сын Иван Акимов, православного исповедания, первым браком, 19 лет и девица означенной госпожи Гессе и сельца Таболова крестьянина ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1847 ст.

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1848 ст.

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1849 ст.

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1855 ст.

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1857 ст.

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close