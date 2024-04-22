Елена Сергеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Бракосочетание
24.10.1843 ст.
Муж: Иван Акимов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №22 Госпожи Гессе сельца Таболова крестьянина Акима Симеонова сын Иван Акимов, православного исповедания, первым браком, 19 лет и девица означенной госпожи Гессе и сельца Таболова крестьянина ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
02.04.1847 ст.
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
28.03.1848 ст.
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
10.07.1849 ст.
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
15.05.1855 ст.
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
21.07.1857 ст.
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно