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Окулов Прокопий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

25.10.1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Окулов Иван Прокофьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1842 ст.

Жена: Окулова Лидия Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконская Лидия Прокопьевна

Мать ребёнка: Окулова Лидия Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степановская Ольга Прокопьевна

Мать ребёнка: Окулова Лидия Платоновна

Смерть
25.10.1857 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
от простуды
Похороны
28.10.1857 ст.
Церковное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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