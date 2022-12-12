Окулов Прокопий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти25.10.1857 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Окулов Иван Прокофьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1842 ст.
Жена: Окулова Лидия Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконская Лидия Прокопьевна
Мать ребёнка: Окулова Лидия Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степановская Ольга Прокопьевна
Мать ребёнка: Окулова Лидия Платоновна
Смерть
25.10.1857 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
от простуды
Похороны
28.10.1857 ст.
Церковное, Вологодский уезд, Вологодская губерния