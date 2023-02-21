Волконская (Окулова) Лидия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Окулов Прокопий Иванович
Мать: Окулова Лидия Платоновна
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
07.02.1874 ст.
Сын: Волконский Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Волконский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
24.05.1881 ст.
Сын: Волконский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Волконский Сергей Александрович
Смерть
Неизвестно