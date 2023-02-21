Волконская (Окулова) Лидия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Окулова) Лидия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окулов Прокопий Иванович

Мать: Окулова Лидия Платоновна

Бракосочетание
1873

Муж: Волконский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
07.02.1874 ст.

Сын: Волконский Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Волконский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
24.05.1881 ст.

Сын: Волконский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Волконский Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
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